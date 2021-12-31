В агентстве «АВТОСТАТ» подвели итоги 2021 года

Накануне Нового года многие из нас оглядываются назад, чтобы понять, чем таким особенным запомнился год уходящий. Автопроизводители – подсчитывают, сколько машин произвели и сколько осталось на складах, составляют отчеты о прибылях-убытках, рассматривают сроки запуска новых моделей и старта новых рекламных компаний. Дилеры – смотрят, какую маржу удалось нарастить на прямых продажах и на дополнительных услугах, сравнивают свои победы и потери с результатами конкурентов, планируют новые акции и новые сервисы, рассчитанные на клиентов. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» решило накануне 2022 года подвести свои предварительные итоги.

Итак, за 365 календарных дней наше агентство провело 5 крупных форумов и конференций для специалистов автобизнеса:

- «ForAuto – 2021. Итоги и прогнозы авторынка»,

- «FinAuto – 2021. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» ,

- «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»,

- «AutoService – 2021. Сервис, запчасти, оборудование»,

- «IT-революция в автобизнесе – 2021».

Также нами было организовало 4 масштабные онлайн-встречи для всех, кто интересуется автомобильной статистикой и современными трендами на авторынке:

- пресс-конференция «Ключевые цифры авторынка – 2020»,

- пресс-конференция «Автомобильный парк: на чем ездят россияне?»,

- «Autostat Analityc Break. Электрокары и гибриды в РФ»,

- «Autostat Analityc Day. Стоимость владения автомобилем. Финансовые инструменты».

В этих форумах и встречах (офлайн и онлайн) суммарно приняли участие более 25 тысяч человек из мира автобизнеса.

Наши аналитики провели десятки и даже сотни исследований – по индивидуальным заказам клиентов и для собственного понимания ситуации на авторынке. В результате на свет появилосьоколо 60 (!) новых отчетов, связанных как легковыми, так и коммерческими автомобилями (по рынку, производству, дилерским сетям, потребительским предпочтениям, поведению клиентов и многому другому), предназначенных для того, чтобы автобизнес мог ориентироваться на рынке.

По результатам своих исследований вместе с партнерами мы организовали вручение трех традиционных ежегодных премий:

- «Residual Value – 2021»,

- «Автодилер года – 2021»,

- «Used Сar Awards – 2021».

В этом году новые исследования агентства позволили выделить лидеров еще одного важного и интересного направления. Так, «АВТОСТАТ» впервые определил модели автомобилей, владеть которыми в России выгоднее всего. Мы назвали новую премию «Стоимость владения автомобилем – 2021 (ТСО – Total Cost of Ownership)» и намерены сделать ее традиционной.

Также мы можем похвастаться и следующими итогами:

- нашим калькулятором стоимости автомобиля, размещенном в бесплатном доступе, за 2021 год воспользовались 273 000 раз.

- нашим новым калькулятором – по стоимости владения автомобилем, также недавно размещенном в бесплатном доступе, в 2021 году воспользовались 47 000 раз.

- наши маркетологи за год провели более 60 опросов, в которых, по приблизительным данным, приняли участиеболее 55 000 респондентов.

- за год на наших сайтах, autostat.ru и cena-auto.ru, вышло свыше 4 000 разнообразных публикаций. У нас на страницах побывало более 8,3 млн уникальных посетителей.

Впереди – Новый год! Мы знаем, что он снова будет нелегким, но мы не ищем легких путей! И он наверняка будет интересным – скучать и зевать не получится. Каждый новый год приносит новые знания и опыт, а вместе с ними – и большую уверенность в собственных силах.

Спасибо всем, кто помогал в непростом 2021 году и был рядом. Спасибо тем, с кем мы входим в новый, 2022 год!

Ваш «АВТОСТАТ»