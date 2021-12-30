АВТОВАЗ завершил перевод контролирующего предприятия в российскую юрисдикцию

Перевод контролирующего АВТОВАЗ совместного предприятия из голландской юрисдикции в российскую завершен. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца этого года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая «Ростеху» (32%) и Renault Group (68%). Теперь 100% акции АВТОВАЗа переданы новой совместной компании – «Лада Авто Холдинг», имеющей юридический адрес в Москве.

В госкорпорации отметили, что французские партнеры из Renault полностью поддержали соответствующее решение. Распределение долей в СП не изменилось: 32,3% – у «Ростеха», 66,7% – у Renault.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лада Авто Холдинг» зарегистрировано в Москве в сентябре 2021 года. Уставный капитал компании составляет 16,472 млрд рублей. Гендиректором СП является Андрей Шпак.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», знаковым событием для АВТОВАЗа в 2021 году стала интеграция бренда LADA в глобальный план Renault Group – Renaulution. В рамках плана произошло объединение брендов LADA и Dacia в единую бизнес-единицу, что призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

Согласно плану, к 2025 году АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже весной следующего года. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. Хэтчбека и лифтбека у новой «Гранты» не будет, чтобы не возникало конкуренции с Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится среднеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Полный список дилеров LADA по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ