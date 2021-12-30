В ноябре на покупку новых автомобилей в России было потрачено 244 млрд рублей

Россияне больше тратили на автомобили массового сегмента и SUV, а вот на машины европейских и японских марок – меньше Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам ноября 2021 года. По данным исследования, этот показатель составил 244 млрд 178,4 млн рублей, что на 9,5 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее (в октябре – 253 млрд 661,9 млн рублей). При этом в последний месяц осени их в общей сложности было куплено 119,6 тыс. единиц (чуть меньше, чем в октябре – 122 тыс. шт.). В ноябре жители нашей страны, как и прежде, потратили больше всего средств на кроссоверы и внедорожники (69% финансовой емкости рынка). Если же рассматривать происхождение марок, то в этом плане все еще лидируют европейские (36%) бренды. Хотя в финансовой емкости рынка европейские и японские марки в ноябре продемонстрировали падение на фоне увеличения доли корейских, китайских и российских автопроизводителей. Рост как в денежном, так и в количественном выражении продемонстрировали лишь американские марки.

Массовый – «в плюсе», премиум – «в минусе» В ноябре выросла доля машин массового сегмента в общей емкости рынка – до 74% (в октябре – 71%). Так, в прошлом месяце россияне потратили на покупку новых автомобилей масс-сегмента 180 млрд 828,5 млн рублей, что на 1% больше, чем в октябре. Соответственно, доля премиум-сегмента снизилась до 26% (в октябре – 29%). На такие машины было потрачено 63 млрд 349,8 рублей – на 15% меньше, чем месяцем ранее. При этом доля продаж автомобилей массового и премиального сегментов по итогам ноября составила 91% и 9% соответственно. «Европейцы» и «японцы» падают, «корейцы» и «американцы» растут Россияне по-прежнему предпочитают покупать автомобили европейских марок, но в ноябре их доля в общем объеме потраченных средств упала. За месяц новые легковые автомобили европейских брендов разошлись тиражом в 30,5 тыс. единиц (30,2 тыс. в октябре), что соответствует сумме затраченных денег в 86 млрд 861,2 млн рублей. Это составляет около 36% от всей финансовой емкости рынка, тогда как в октябре на их долю приходилось 37%. Вторыми по объему потраченных денег являются японские марки: такие машины в ноябре обошлись жителям нашей страны в 54 млрд 937,7 млн рублей. Их доля в финансовом объеме рынка тоже сократилась с 24% (в октябре) до 22,5% (в ноябре) на фоне снижения продаж с 21,6 тыс. до 19,7 тыс. автомобилей. А вот доля корейских брендов, занимающих третье место по объему потраченных средств, за месяц выросла: если в октябре они занимали 19% всей емкости рынка, то в ноябре – уже 21%. Потрачено на покупку «корейцев» в ноябре было 51 млрд 713,5 млн рублей при тех же объемах продаж, что и месяцем ранее, –29,4 тыс. машин. Наряду с корейскими заметно нарастили долю рынка в денежном выражении и американские марки, хотя их показатели все равно остаются на очень низком уровне. В ноябре машины из США были реализованы на сумму в 2,6 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в октябре (1,4 млрд рублей). Как следствие, увеличилась и их доля в финансовой емкости рынка – с 0,6% до 1,1%.

Китайские марки опережают российские В позитивном ключе стоит также отметить китайские и российские бренды, доля которых немного увеличилась. Если в октябре им принадлежало по 9,7% от емкости рынка, то в ноябре у марок из КНР доля в общей емкости рынка достигла 9,9%, а у российских – 9,8%. Россияне потратили на покупку таких машин 24,2 млрд и 23,9 млрд рублей соответственно. При этом по объемам продажам китайские производители вдвое уступают российским, но за счет более высокой средневзвешенной цены опережают их «в деньгах». Как отметил Сергей Власов, эксперт маркетплейса Банкавто, китайские автопроизводители продолжают идти против рынка, причем в хорошем смысле. «Если российский рынок в целом падает уже пятый месяц подряд, то «китайцы» растут в течение всего нынешнего года. Более того, в октябре и ноябре их рост был двукратным. Во многом такая ситуация связана с тем, что многие автопроизводители продолжают испытывать нехватку автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников, в то время как у брендов из КНР такая проблема практически отсутствует. Интересно, что по итогам 11 месяцев продажи китайских автомобилей в России уже установили исторический рекорд, преодолев отметку в 100 тысяч машин. В качестве их «локомотива» выступает китайская тройка – Haval, Chery и Geely. При этом у первых двух марок продажи выросли в 2 – 3 раза, именно они соревнуются за первенство в «китайском» сегменте. Так, среди марок лидирует Haval, но в модельном рейтинге верхнюю строчку занимает Chery Tiggo 4. Сложившаяся на рынке ситуация создает все предпосылки к тому, что «китайцы» продолжат увеличивать свою долю, которая в 2021 году сможет превысить 7%, т.е. удвоится», - сообщил он.