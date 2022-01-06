Volvo готовит новый компактный электрокроссовер

Компания Volvo готовит компактный массовый электрокроссовер, продажи которого запланированы на 2022 год.

Как пишет портал Wroom.ru, новинка, получившая имя XC20 или C20, будет построена на платформе SEA, разработанной совместно компаниями Volvo и Geely. Та же платформа лежит в основе универсала Zeekr 001, первой модели электромобильного бренда Geely. От нее новый кроссовер Volvo позаимствует также тяговые батареи емкостью 86 или 100 кВтч, обеспечивающие запас хода до 700 км. Электрокроссовер Volvo получит обтекаемый силуэт и новый фирменный стиль, который дебютирует на кроссовере XC90 нового поколения.

Напомним, в настоящее время Volvo выпускает электромобили C40 Recharge и XC40 Recharge, которые появятся на российском рынке в начале 2022 года. А к 2030 году компания планирует полностью отказаться от производства машин с ДВС и перейти на выпуск исключительно электрических моделей.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, перспективах развития сегмента и текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Volvo