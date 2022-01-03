В Монголии появился первый автозавод

Компания Bars Motors открыла в Улан-Баторе первый в Монголии автосборочный завод. Первой моделью на конвейере стал кроссовер Mozo, в планах – еще один SUV, который получит название Bagatur («Богатырь»).

Как пишет «Российская газета», Bars Motors давно сотрудничает с китайской компанией Zotye. Один из последних совместных проектов – производственная линия на 25 тыс. автомобилей в Ханчжоу (Китай). Теперь Bars Motors будет производить машины непосредственно в Монголии.

Правда, мощность предприятия в 10 раз скромнее: максимальный годовой объем выпуска завода в Улан-Баторе не превышает 2,5 тыс. автомобилей, но при этом обещает стать одним из самых высокотехнологичных в стране, так как все процессы основываются на технологии блокчейн. В Bars Motors говорят, что благодаря прямой закупке всех деталей у немецких и японских производителей будет обеспечиваться бесперебойная поставка автомобилей.

О каких немецких и японских производителях идет речь, не совсем понятно, так как первая модель – кроссовер Mozo – является копией китайского Zotye T500. Известно, что Mozo оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 156 л.с. и стоит от 69 до 79 млн тугриков (1,53 – 2,05 млн рублей). Возможно, немецкие и японские решения будут использованы во второй модели – Bagatur, подробностей о которой пока вовсе нет.

Об экспорте автомобилей Bars Motors пока говорить рано: для этого монгольский завод должен выйти на проектную мощность, а дальше все будет зависеть от спроса на территории страны.

Какие модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Bars Motors