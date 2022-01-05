Maserati прекратит производство седана Ghibli в 2022 году

Компания Maserati готовится отправить в отставку свою самую доступную модель – седан Ghibli, который в нынешнем виде выпускается с 2013 года. Последним годом для модели станет 2022-й, после чего ее снимут с производства: таким образом, актуальный Ghibli третьего поколения проведет на конвейере без малого 10 лет. Непосредственного наследника у седана не будет, но она освободит место для кроссовера Grecale, чья премьера намечена на 2022 год.

Как пишет портал Motor.ru, седан Maserati Ghibli в России предлагается в шести версиях с наддувными V8 и V6 (бензин и дизель), а также в гибридном варианте на базе 2-литровой «четверки». Мощность силовых установок варьируется от 275 л.с. в исполнении Diesel до 580 л.с. в топовой комплектации Trofeo с 3,8-литровым мотором, разгоняющим седан с места до первой «сотни» за 4,3 секунды. Привод – задний либо полный, трансмиссия – 8-диапазонный «автомат» ZF.

В настоящее время Maserati выпускает модель третьего поколения, обновившуюся год назад. Однако до этого имя Ghibli носили совершенно иные автомобили: первым его получил гранд-турер с мотором V8, который выпускался с 1967 по 1973 год, а затем оно досталось купе V6 с двойным турбонаддувом – его итальянская компания продавала с 1992 по 1998 год.

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Фото: Maserati