Китай снял ограничения для иностранных автопроизводителей

Китай с 1 января 2022 года отменяет все ограничения на инвестиции зарубежных производителей в местный автопром. Эти изменения были приняты правительством страны еще в 2018 году, и теперь они вступают в силу, пишет издание «Авторвею».

Напомним, ограничения были введены в 1994 году и позволяли иностранным корпорациям организовывать производство автомобилей внутри страны только в рамках совместных предприятий с местными компаниями, причем доля зарубежного участия не могла превышать 50%. По задумке, такая схема должна была привлечь в Китай не только деньги иностранных компаний, но и их технологии, которыми приходилось делиться с партнерами в рамках СП. Хотя совместные заводы здесь строились и раньше: например, Volkswagen, Peugeot, Citroen и Jeep организовали совместные предприятия в Китае еще до 1994 года.

Стратегия сработала максимально эффективно: китайские автопроизводители получили доступ и довольно быстро освоили современные разработки мировых компаний. Турбомоторы, преселективные «роботы», гибриды и электромобили уже стали нормой для Поднебесной. Поэтому с 2018 года правительство начало постепенно вводить послабления – тогда «правило 50%» было снято для производителей гибридов и электромобилей. Этим незамедлительно воспользовалась Tesla, построив первый в КНР полностью иностранный автозавод Gigafactory 3 близ Шанхая, который был запущен в конце 2019 года. Тогда же BMW и Volkswagen увеличили до 70% свои доли в совместных предприятиях BMW-Brilliance и JAC-Volkswagen соответственно, ведь в их планах тоже было производство электрифицированных моделей.

Следующим шагом в 2020 году стала отмена ограничений для производителей коммерческого транспорта, и вот с 1 января 2022-го они перестанут действовать и для всех остальных игроков китайского рынка. Это значит, что иностранные компании теперь смогут увеличить свои доли в совместных предприятиях (вплоть до 100%) или организовать новые филиалы, полностью принадлежащие самому производителю. Скорее всего, в следующем году состоится массовый передел китайского автопрома.

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Фото: Haval