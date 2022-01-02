Мировой автопром в 2021 году недосчитался почти 10 млн машин из-за нехватки микрочипов

Нехватка микрочипов и проблемы с цепочками поставок привели к тому, что в 2021 году должно быть произведено на 9,6 млн автомобилей меньше, чем планировалось. Как отмечается в исследовании аналитической компании LMC Automotive, сильнее всего от дефицита полупроводников страдают европейские производители, чей выпуск по итогам года снизится на 3 млн машин от запланированных объемов.

Прогноз LMC Automotive оказался более благоприятным по сравнению с ожиданиями IHS Markit, которая прогнозировала в сентябре, что по итогам года нехватка микрочипов выльется в потерю 10,6 млн автомобилей, пишет газета «Коммерсант». Джастин Кокс, директор LMC Automotive по глобальному производству, заявил, что перспективы автомобильной индустрии немного улучшились за последние недели, поскольку власти стран и сами производители предприняли чрезвычайные меры, чтобы нарастить выпуск: «Я думаю, что сама автомобильная промышленность начинает немного лучше справляться с некоторыми проблемами в цепочке поставок. Некоторые из вещей, которые они внедрили в начале кризиса, начинают давать свои плоды».

Тем не менее в LMC так же, как и в IHS Markit, полагают, что ситуация для автопроизводителей вряд ли существенно улучшится до второй половины 2022 года, а дефицит полупроводников на рынке сохранится до 2023 года. В целом, по прогнозу LMC, в 2021 году должно быть произведено 84,9 млн легковых автомобилей, что на 12% больше по сравнению с 2020 годом.

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