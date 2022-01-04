Мировой дефицит полупроводников сохранится и после 2022 года

Глобальный дефицит полупроводников в автомобильной промышленности и многих других отраслях продлится после 2022 года еще на несколько лет, прогнозируют в компании Roland Berger. Наибольший дефицит наблюдается в микросхемах старого поколения, которые, в основном, используются в автомобильной промышленности.

Согласно анализу экспертов, спрос на чипы будет расти на 17% в год с 2020-го по 2022 год, а производственная мощность за тот же период вырастет только на 6% в год. Аналоговые микросхемы и МЭМС – сегменты полупроводников, в которых ожидается наибольший дефицит. И поскольку предприятия по производству полупроводников уже сейчас работают со средней мощностью 97%, быстрое расширение производства вряд ли возможно, пишет издание «За рулем».

Кроме того, наученные горьким опытом производители автомобилей уже переходят от подхода «точно в срок» к подходу «на всякий случай», т.е. создают запасы полупроводников, что усугубляет дефицит.

Новые производственные мощности не решат проблему с поставками в автомобильной промышленности, поскольку инвестиции в первую очередь сосредоточены на высокопроизводительных микросхемах последнего поколения. Однако самый большой дефицит в настоящее время чипов старого поколения – с производственными технологиями 1990-х и 2000-х годов. Имея около 95% дискретных транзисторов, они до сих пор составляют львиную долю в современной электронной архитектуре автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С другой стороны, микросхемы последнего поколения составляют лишь 5%.

Автомобильная промышленность уже в процессе перехода на новую электронную архитектуру транспортных средств, но процесс не такой быстрый: эксперты технологических и автомобильных компаний, опрошенные в ходе исследования, считают, что «традиционным» производителям на это потребуется более 5 лет.

Кроме того, необходимы прямые долгосрочные контракты на поставку с полупроводниковыми компаниями со взаимными обязательствами по мощности и закупкам на несколько лет – это также важная мера преодоления кризиса.

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