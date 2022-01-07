КАМАЗ в ближайшие 5 лет не планирует возвращаться к практике корпоративных отпусков

КАМАЗ не планирует возвращаться к практике корпоративных отпусков в ближайшие 5 лет, сообщил исполнительный директор компании Юрий Герасимов.

Напомним, ранее КАМАЗ отказался от январского корпоративного отпуска из-за роста заказов в 2022 году. В целях рациональной организации производства первая часть корпоративного отпуска в 2022 году запланирована на период с 4 по 8 мая (5 календарных дней), вторая часть – с 25 июля по 14 августа (21 календарный день). Оставшаяся часть ежегодного основного (два календарных дня) и дополнительного (в соответствии с трудовым договором) отпусков будет предоставлена в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

«В автомобилях КАМАЗ есть потребность рынка, и нам необходимо в следующем году на 15 – 20% увеличить их выпуск, а персонала в нашем регионе не хватает. При таком раскладе необходимо в течение всего следующего года поддерживать достигнутый темп – 210 автомобилей в сутки. Но чтобы обеспечить число выпускаемых автомобилей, нужно увеличить количество рабочих дней. Корпоративный отпуск составляет 28 дней – когда перейдем на скользящий график отпусков, все они станут рабочими. Таким образом, в 2022 году, за исключением новогодних, майских, ноябрьских и других общероссийских и республиканских праздников компания будет работать 246 дней», – рассказал в интервью корпоративному изданию «Вести КАМАЗа» Юрий Герасимов.

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Фото: КАМАЗ