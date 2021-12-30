Первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два

Минпромторг рассчитывает, что первый серийный электромобиль появится в России в течение одного или двух лет. Об этом в интервью «РБК» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, до 2030 года в России планируется произвести 730 тыс. электромобилей, и к этому сроку 10% от общего годового выпуска, или 217 тыс. машин, будут на электротяге.

Глава Минпромторга также отметил, что с 2022 года для российских легковых электромобилей должна заработать новая мера поддержки: в рамках льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тыс. рублей.

Кроме того, по словам Дениса Мантурова, Минпромторг ожидает первую заявку на заключение специнвестконтракта по электромобилям в январе 2022 года. В частности, министерство прорабатывает возможность заключения СПИКов для производства легкового электромобиля КАМАЗа и электрической модели компакт-класса «Автотора». При этом на начальном этапе производство электромобилей в рамках СПИК подразумевает сборку машин в режиме SKD (сварка – окраска – сборка) с последующим углублением локализации, пишет агентство «ТАСС».

«В электротранспорте немного проще организация производства и компонентов. Там нет двигателя внутреннего сгорания, механической или автоматической коробки, задних мостов. С одной стороны, все проще, с другой – сложнее с точки зрения емкости батарей. Будущее за тем, кто изобретет батарею с емкостью хранения электричества больше, чем есть сегодня у конкурентов», – объяснил глава Минпромторга.

Между тем, ранее Минпромторг РФ предложил повысить утилизационный сбор для электромобилей с начала 2022 года почти в девять раз для новых машин и в четыре раза для подержанных. Кроме того, в Евразийской экономической комиссии рассматривается предложение продлить нулевые пошлины на импорт электромобилей в страны ЕАЭС до 2024 года, однако Россия выступила против этой инициативы.

Как отмечает директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский, ввоз электромобилей и сейчас не отличается большими масштабами, а повышение утилизационного сбора и отмена нулевых пошлин станут дополнительным ограничивающим фактором для развития данного направления. Это приведет к росту цен и значительному падению спроса, поскольку бензиновый аналог (новый автомобиль) будет стоить, если не дешевле, то столько же, как и электромобиль с пробегом.

По словам директора по развитию компании «РОЛЬФ» Владимира Мирошникова, усилия Минпромторга направлены на стимулирование производства электромобилей на территории России. Однако на сегодняшний день не стоит ждать от этих мер эффекта, поскольку при текущих объемах рынка электромобилей локализация их производства экономически нецелесообразна ни для одного их ведущих мировых автоконцернов. Российские производители также на сегодняшний день не выпускают электрических моделей, которые могли бы заменить автомобили с традиционным ДВС.

В свою очередь, директор по взаимодействию с государственными органами «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Татьяна Горовая считает, что меры, направленные на повышение пошлины и утилизационного сбора на электромобили, существенно замедлят вывод большинства электрических моделей на рынок России. В особенности они отразятся на пополнении рынка именно доступными массовыми моделями электромобилей, ведь на них негативный эффект от повышения ставок пошлины и утилизационного сбора скажется наиболее сильно.

«Замедление роста рынка электромобилей из-за новых мер также негативным образом скажется и на планах автопроизводителей по локальному производству, так как им придется не только производить электромобили при недостатке необходимых локальных автокомпонентов и технологий, но и создавать рынок, а возможно и инвестировать в инфраструктуру. Принимая во внимание анонсированные планы по запуску электромобилей в массовое производство в России начиная с 2024 года, можно говорить о замедлении роста рынка электромобилей и задержке в локализации новых технологий связанных с электротранспортом», – прогнозирует Татьяна Горовая.

Подробнее о том, как отмена нулевых пошлин и рост утильсбора скажутся на рынке электромобилей – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».