Минпромторг может отказаться от индексации утильсбора на автомобили в 2022 году

Вероятность индексации утилизационного сбора в России на новые легковые и грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания в 2022 году невелика, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Планы существенно проиндексировать утильсбор на автомобили министерство анонсировало в начале этого года. Предполагалось, в частности, что базовая ставка сбора на новые легковые машины может вырасти на 25% (с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб.), пишет агентство «Финмаркет».

Вместе с тем, в ноябре Минпромторг анонсировал планы кратно повысить утильсбор на электромобили, продажи которых в России пока не превышают 2 тыс. шт. в год. Опубликованный Минпромторгом проект постановления предполагал, что повышающие коэффициенты для расчета утильсбора на ввозимые в РФ новые легковые электромобили могут быть проиндексированы с начала 2022 года почти в 9 раз (с 1,63 до 14,4), на подержанные электромобили старше трех лет – почти в 4 раза (с 6,1 до 24,1). Официальных решений на этот счет пока не принято.

Кроме того, Д.Мантуров сообщил, что на меры поддержки спроса, включая льготные автокредиты, лизинг, в том числе электромобилей, субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе, Минпромторг РФ заложил в общей сложности около 20 млрд рублей на 2022 год. Но решение о запуске этих программ будет приниматься в следующем году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России и ситуации с дефицитом машин у дилеров.

В то же время глава Минпромторга ожидает, что в 2022 году цены на автомобили будут расти, но не так быстро, как в 2021 году. Ранее министерство оценивало рост цен на автомобили российского производства в 2021 году на уровне 5-8%, на импортные – до 20%.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в уходящем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 23%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако с учетом дилерских «накруток» удорожание оказалось еще больше – 35-40%. По оценкам аналитиков, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным – общий объем проданных автомобилей в 2021 году мог превысить 1,8 млн единиц, а реальный рост рынка, без учета дефицита, был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше.

По оценкам директора по развитию ГК «Прагматика», заместителя председателя Международной Ассоциации Дилеров LADA (МАД) Александра Шапринского, новые автомобили в 2022 году подорожают примерно на 10% при благоприятном развитии событий (нормализации поставок и др.).

«По моим ощущениям, мы увидим наибольший рост цен во втором квартале следующего года. К сожалению, ограничение спроса или его регулирование может стать частью политики производителей. Автомобили будут менее доступны для наших клиентов. Я надеюсь, что уровень инфляции будет снижаться, и Центробанк пропорционально снизит ключевую ставку, что позволит нашим клиентам приобретать автомобили в кредит или лизинг. Текущие уровни ставок, которые будут еще выше, существенно ограничивают возможность получения финансовых продуктов большому числу клиентов», – резюмирует генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский.