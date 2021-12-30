Испанский авторынок в ноябре 2021 года снизил темпы падения

Испанский авторынок в ноябре сократился на 12,3% и составил 66399 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. В связи с этим, по оценкам ANFAC, на сегодняшний день у дилеров сформировался лист ожидания из более 100 тыс. клиентов, которые смогут совершить покупку уже в следующем году. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 773396 единиц (+3,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в ноябре стала Peugeot, реализовавший 5797 автомобиля (-4,5%). На втором месте идет Hyundai, которая увеличила продажи на 24,6% до 5725 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей результат составил 5439 машин (+10,9%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Kia (5142 шт., +8,7%) и Renault (3936 шт., -16,4%).

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Фото: AutoWP.ru