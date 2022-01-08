Lexus показал электрический кроссовер RZ

Компания Lexus показала новый электрический кроссовер RZ 450e, который разделил архитектуру e-TNGA с Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Помимо Mercedes-Benz EQC, который станет основным соперником новинки на рынке, ей предстоит конкурировать с Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron и Genesis GV60. Полноценный дебют Lexus RZ 450e ожидается в течение 2022 года.

Как пишет портал Motor.ru, от соплатформенников Lexus RZ отличается премиальным дизайном. Он сохранил L-образные ходовые огни, а вместо радиаторной решетки получил заглушку узнаваемой веретенообразной формы. Кроме того, у Lexus RZ иначе выполнены задние стойки, крышу венчают два необычных аэродинамических «плавника», а на корме расположен задний фонарь, протянувшийся во всю ширину кузова. При этом зарядный порт у всех трех электромобилей расположен в одном и том же месте.

Фотографий салона пока нет, как и официальной информации о силовой установке. Для bZ4X и Solterra заявлены две версии, с одним и двумя электромоторами на передней и задней оси (во втором случае их суммарная отдача составляет 218 л.с.). Их питает батарея емкостью 71,4 кВтч, которая обеспечивает запас хода на уровне 460 км по циклу WLTC. Ранее было озвучено предположение, что RZ будет технически унифицирован с моделями Toyota и Subaru, однако индекс 450e намекает на более мощную силовую установку. Скорее всего, уже в базе кроссовер будет полноприводным и получит фирменную систему распределения тяги Direct4.

Напомним, согласно стратегии электрификации Lexus, к 2030 году марка будет иметь по электрокару в каждом сегменте, при этом к концу десятилетия в Европе, Северной Америке и Китае компания будет продавать только электрокары. Еще через пять лет автомобили Lexus с традиционным ДВС исчезнут и с других рынков.

Ситуацию с электрокарами и гибридами в России подробно обсудили наши эксперты в рамках онлайн-конференции Autostat Analytic Break. Полная видеозапись этого мероприятия доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: Lexus