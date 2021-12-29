КАМАЗ начнет серийный выпуск грузовиков «Компас» в апреле 2022 года

КАМАЗ начал подготовку к серийному производству малотоннажного грузовика «Компас», который появится в продаже в 2022 году. Первая опытная сборка кабины «Компаса» намечена на февраль 2022 года. Уже в апреле на автомобильном заводе должен начаться серийный выпуск и сборочных комплектов деталей кабин, сообщает пресс-служба автопроизволителя.

Напомним, проект «Компас» стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, предназначены для работы в городе и пригороде, иногда применяются и в междугородних перевозках. Также версии этих автомобилей можно использовать для различных спецнадстроек. Во втором полугодии 2022 года компания планирует вывести на рынок более компактные и легкие модели «Компас-5» полной массой 5,5 тонны и шеститонник «Компас-6». Самой легкой машиной в новом семействе будет трёхтонник «Компас-3», который пойдет в серию не раньше конца 2023 года

В автомобилях «Компас» применена компонентная база от партнера компании с китайского рынка, фирмы JAC. «Путь по привлечению партнера был выбран для сокращения сроков разработки машины и постановки на производство, а также снижения рисков, в первую очередь инвестиционных, – пояснил главный конструктор по инновационным автомобилям КАМАЗа Сергей Назаренко. – В «Компасе», безусловно, есть элементы и узлы, которые разработали мы, но в целом пока это заимствованная платформа. Перед нами стоит задача локализовать основные узлы и детали в течение ближайших пяти-шести лет до очень высокого уровня с тем, чтобы мы могли с полным правом назвать эту машину камазовской». Однако уже сейчас автомобиль сертифицирован как бренд «КАМАЗ» и будет продаваться через сбытовые и сервисные центры автогиганта.

На начальном этапе новинка будет доступна только в Московском регионе, поскольку он самый емкий, удобен в получении обратной связи и обеспечении запчастями, сервисом, поддержкой. По словам Сергея Назаренко, заказчики уже есть, они ждут отгрузки первой партии.

Среди основных конкурентов «Компаса» на самом КАМАЗе называют «ГАЗель» и «ГАЗон Next», при этом новинка будет стоить дороже примерно на 5%. Как рассказал Сергей Назаренко, чуть более высокая цена компенсируется целым рядом преимуществ «Компаса» перед конкурентами, что и должно обеспечить продажи. Так, в отличие от «ГАЗели» и «ГАЗона Next», у «Компаса» бескапотная компоновка, что повышает маневренность машины, уменьшая радиус поворота при тех же габаритах бортовой платформы. По той же причине у новинки больше внутренний объем кабины, а обзорность лучше. Комплектация «Компаса» тоже немного богаче – кондиционер, к примеру, идет уже в базовом исполнении, тогда как для автомобилей марки ГАЗ это опция. По расчетам КАМАЗа, «Компасы» окажутся экономичнее соразмерных моделей Горьковского автозавода, а показатели грузоподъемности будут выше.

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Фото: КАМАЗ