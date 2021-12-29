Huawei представил свой первый автомобиль

Китайская компания Huawei, известная своей бытовой электроникой и телекоммуникационным оборудованием, представила свой первый автомобиль. Машина создана совместно с компанией Seres машиностроительного концерна Sokon Industry Group, сообщает портал Wroom.ru.

Кроссовер AITO M5 построен на основе модели Seres SF5, однако отличается от нее кузовом, интерьером и электроникой. Автомобиль представляет собой гибрид, у которого колеса вращают электромоторы, а бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 125 л.с. работает только в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи емкостью 40 кВтч. На выбор предлагаются две версии, обе с полным приводом. Мощность электромотора первого варианта – 428 л.с., второго – 496 л.с.

Интерьер отличается медиасистемой Huawei с дисплеем диагональю 15,6 дюйма, объединенной с другими гаджетами того же производителя. Оснащение включает, например, адаптивные светодиодные фары, передние сиденья с вентиляцией и массажером, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора и др.

Производство кроссоверов AITO M5 будет организовано на заводе в Чунцине, а поставки начнутся весной 2022 года. Цены на модель начинаются от 39 тыс. долларов, а на 2023 год запланирована премьера второй модели Huawei – полноразмерного электрокроссовера.

А какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Huawei