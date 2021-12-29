Продажи автомобилей Kia с пробегом в ноябре 2021 года снизились на 20% | АВТОСТАТ

Продажи автомобилей Kia с пробегом в ноябре 2021 года снизились на 20%

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Продажи автомобилей Kia с пробегом в ноябре 2021 года снизились на 20%

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Российские дилеры Kia в рамках программы «Kиа Проверено. С пробегом» по итогам ноября реализовали 759 автомобилей с пробегом, что на 20% меньше по сравнению с прошлым годом. За одиннадцать месяцев 2021 года было реализовано 9543 сертифицированных автомобиля Kia с пробегом (+19%), сообщает пресс-служба Kia. В настоящее время по программе «Kиа Проверено. С пробегом» работают 166 официальных дилеров Kia в России.

В рамках программы «Kиа Проверено. С пробегом» продаются только автомобили Kia в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера Kia, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным Kia, каналы поступления автомобилей «Kиа Проверено. С пробегом» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров Kia и Kia Motors Rus and CIS, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Kia Rio (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Kia

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продаживторичный рынокавтомобили с пробегомkia

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