Mazda в ноябре 2021 года снизила продажи в России на 13%

Российские дилеры Mazda в ноябре реализовали 2565 автомобилей – на 13% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи марки в нашей стране составили 25974 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,8% против 1,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в ноябре составили 1975 машин (-11%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 на российский рынок. В результате российский модельный ряд Mazda сократился с четырех моделей до трех и в настоящее время представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6, которые производятся на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке.

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Фото: «КЛЮЧАВТО»

