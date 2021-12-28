В России введут новые правила постановки автомобиля на учет

В 2022 году для постановки машины на учет введут новый документ – диагностическую карту. Такое требование содержится в законопроекте об отмене обязательного техосмотра, который 22 декабря был принят Госдумой в третьем чтении и днем позднее одобрен Советом Федерации. Однако нововведение будет касаться автомобилей и мотоциклов старше четырех лет, пишет портал Autonews.ru.

Новый собственник должен успеть зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней с даты приобретения. Это время можно ездить без госномеров и без риска быть оштрафованным. Если автомобилист не получил номера за 10 дней, его могут оштрафовать на 1500-2000 рублей по статье 19.22 («Нарушение правил регистрации»).

«Что касается требования проходить техосмотр при перепродаже автомобиля, не нужно забывать, что при регистрации техники на нового владельца все риски автоматически перекладываются на него. Поэтому, на наш взгляд, обязательный техосмотр в этом случае пойдет только на пользу. Если перепроданные машина или мотоцикл не будут проходить техосмотр при регистрации, будет сложно оценить, в каком состоянии находится техника на момент продажи. То же самое справедливо для случаев с изменением конструкции или заменой компонентов на машине старше четырех лет: чем меньше рисков, тем безопаснее наши дороги», – комментирует директор по развитию сети умных автосервисов «Вилгуд» Александр Михайленко.

Подробнее о том, что ждет автомобилистов после отмены обязательного техосмотра – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»