Московский завод Renault уходит на зимние каникулы

Московский завод Renault приостановит производство автомобилей в связи с традиционным коллективным отпуском, который будет проходить на предприятии с 29 декабря по 9 января. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Renault, добавив, что ранее компания организовала дополнительные рабочие дни до конца рабочего года.

«Плановая приостановка конвейера на время отпуска учитывается при планировании производства, формировании склада готовой продукции и запчастей, а также их логистики. Таким образом, в период коллективного отпуска завода и новогодних праздников дилерская сеть будет обеспечена автомобилями и запасными частями», – заявили в пресс-службе Renault Россия.

Напомним, в настоящее время на московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana. Стоит отметить, что в январе 2021-го московский завод Renault начал производство внедорожника Renault Duster нового поколения. В ходе подготовки к запуску модели предприятие модернизировало производство и реализовало такие проекты, как роботизированные сварка боковин кузова и гравировка VIN-номеров

Во сколько обходится содержание автомобилей Renault и Nissan в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Renault