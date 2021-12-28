АВТОВАЗ подвел итоги 2021 года, в котором были представлены три новые модели LADA. Так, в феврале на рынок вышел внедорожник LADA Niva Travel, получивший новый оригинальный дизайн кузова, защитного обвеса и светотехники. В марте модельный ряд LADA пополнился новым Largus: пассажирским универсалом, Cross-версией и фургоном. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, новый просторный салон с улучшенной эргономикой, новые опции, а также модернизированный мотор 1,6 л 90 л.с., сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. А в сентябре 2021-го у дилеров LADA появился обновленный внедорожник LADA Niva Bronto, созданный на базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации.

Знаковым событием для АВТОВАЗа в 2021 году стала интеграция бренда LADA в глобальный план Renault Group – Renaulution. В рамках плана произошло объединение брендов LADA и Dacia в единую бизнес-единицу, что призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

Согласно плану, к 2025 году АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже весной следующего года. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. Хэтчбека и лифтбека у новой «Гранты» не будет, чтобы не возникало конкуренции с Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ