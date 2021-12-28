АВТОВАЗ назвал слухами сообщения о прекращении поставок на Украину

АВТОВАЗ на протяжении последних двух месяцев не отгружает машинокомплекты для Запорожского автозавода, на мощностях которого с сентября 2020 года ведется внешняя сборка автомобилей LADA. Об этом сообщает паблик Avtograd news, по данным которого поставки машинокомплектов для автосборочных предприятий в Узбекистане и Казахстане идут без задержек. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа на запрос агентства «АВТОСТАТ» данную информацию назвали слухами.

По данным агентства «АВТОСТАТ», с января по сентябрь 2021 года жители Украины приобрели 1,4 тыс. новых легковых автомобилей LADA, что почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему купленных украинцами автомобилей российская марка входит в ТОП-20 местного рынка, а ее доля там составляет 1,8%. При этом год назад данный показатель был втрое меньше (0,6%). Также стоит отметить, что LADA демонстрирует лучший рыночный рост среди брендов первой двадцатки. Причинами этого во многом служат низкая сравнительная база и запуск производства автомобилей LADA на мощностях Запорожского автозавода в сентябре 2020-го. Напомним, с 1 января 2020 года на Украине вступил в силу запрет на импорт автомобилей российского производства, и организация местной сборки позволила АВТОВАЗу его обойти.

В агентстве «АВТОСТАТ» прокомментировли ситуацию с поставками автомобилей LADA на Украину. «Хочется надеяться, что это действительно слухи. Но с другой стороны, звучат две основные причины возникшей ситуации - выбраны квоты и политика. И вот тут очень хочется верить в первое. Хотя то, что происходит между Украиной и Россией, заставляет больше думать о втором варианте», - считает руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

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Фото: lada.ua