Porsche рассказал о новинках для России в 2022 году

Компания Porsche рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке, в 2022 году. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Порше Руссланд», весной в продажу поступит эксклюзивный вариант Panamera под названием Platinum Edition, который отличается деталями, окрашенными в платиновый цвет с шелковистым блеском, и расширенной базовой комплектацией. В России будут представлены версии Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo, Panamera 4 Sport Turismo, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 по цене от 9 млн 480 тыс. рублей.

Также весной 2022 года у российских дилеров появятся новый вариант электрического спорткара Taycan в исполнении GTS, а также модель Taycan GTS Sport Turismo. Стоимость этих новинок составляет от 9 млн 770 тыс. рублей и 9 млн 840 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, в 2022 году до нашей страны доберется обновленный компактный кроссовер Porsche Macan, который уже доступен для заказа у российских дилеров. Цены стартуют от 5 млн 390 тыс. рублей на Macan, 6 млн 490 тыс. рублей на Macan S и 7 млн 490 тыс. рублей на Macan GTS.

Среди новинок Porsche в 2022 году также значится спортивная версия кроссовера Cayenne Turbo GT, которая предлагается только с купеобразным кузовом по цене от 16 млн 160 тыс. рублей.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Porsche