«Автотор» создает испытательные лаборатории на базе Московского политеха

Калининградский завод «Автотор» и Московский политехнический университет подписали соглашение о создании испытательных лабораторий. Основные направления их деятельности – исследования и проведение испытаний (в том числе сертификационные) электрических, гибридных (на основе газомоторного топлива) и водородных силовых установок, приводов, тяговых аккумуляторных батарей, систем защитной автоматики и телемеханики для электромобилей на базе современного отечественного испытательного оборудования, сообщает пресс-служба «Автотора».

Предусматривается также образовательная деятельность, включая целевую подготовку, повышение квалификации и переподготовка специалистов. Научная деятельность лабораторий будет включать в себя разработку предложений по развитию инновационных, энергоэффективных технологий для новых видов высокотехнологичной продукции с учетом научной новизны, а также снижения вредного влияния на окружающую среду.

Как отмечается, инвестиции автопроизводителя в исследования по разработке силовых установок на новых видах топлива предусмотрены в рамках специнвестконтракта между «Автотор холдинг», Минпромторгом России и правительством Калининградской области. Напомним, ранее Межведомственная комиссия при Минпромторге РФ одобрила заключение дополнительного соглашения, которое вносит изменения в действующий специнвестконтракт «Автотор Холдинга». Документ предполагает расширение номенклатуры выпускаемой продукции электромобилями (с локализацией электродвигателя, тяговой батареи и инвертора) и автокомпонентами. Предполагается увеличение совокупного объема инвестиций с 12 млрд рублей до 32 млрд рублей.

Как рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, «Автотор» в 2023 году выпустит две модели электрокаров – молодежный ситимобиль и автомобиль для людей с ограниченными возможностями.

А какие марки и модели электромобилей представлены на рынке России уже егодня? Что говорят эксперты о перспективах развития сегмента? Вся информация содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: «Автотор»