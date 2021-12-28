В России создан беспилотный автомобиль на базе LADA Vesta

Институт «НАМИ» продемонстрировал прототип беспилотной LADA Vesta, на которой отрабатываются технологии автономного вождения. В настоящее время машину испытывают и на полигоне, и в городских условиях.

По данным портала Wroom.ru, автомобиль оснащен тремя типами машинного «зрения»: видеокамерами, лидарами (лазерными радарами, которые позволяют построить трехмерную модель окружающей обстановки) и традиционными радарами. Все эти системы работают в сочетании с подробными цифровыми картами местности.

Как отмечают в НАМИ, конечная цель этого проекта – создание беспилотной системы, которую можно будет устанавливать в разные модели автомобилей. О сроках коммерческого внедрения подобных технологий в России пока говорить рано, так как законы не позволяют эксплуатировать машины без водителя (для испытаний сделано исключение).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее время на заводе «ЛАЛА Ижевск» активно ведется подготовка к производству рестайлинговой LADA Vesta, которая должна появиться в продаже весной 2022 года. Между тем, в перспективе АВТОВАЗ откажется от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не может обеспечить модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля.

По итогам 11 месяцев 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 102156 машин, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta).

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Фото: «НАМИ»