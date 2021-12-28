Geely KX11 получил гибридную версию

Компания Geely представила новую модификацию кроссовера Xingyue L, известного в России под названием KX11. Модель получила версию с гибридной силовой установкой нового поколения, ставшей альтернативой 2,0-литровым турбомоторам мощностью 218 и 238 л.с. В Китае уже начали принимать заказы новый гибридный Geely Xingyue L, цены на который стартуют с отметки 173,7 тыс. юаней (примерно 2,0 млн рублей по актуальному курсу).

Как пишет портал Autonews.ru, в состав бензин-электрической архитектуры входит 1,5-литровый трехцилиндровый компрессорный мотор мощностью 150 л.с., работающий по экономичному циклю Миллера, а также электрический двигатель и комплект аккумуляторов. В сумме агрегаты способны развивать 245 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Гибридный кроссовер может ускоряться с места до 100 км/ч за 7,9 сек., а общий запас хода при полном баке и заряженных батареях составляет 1300 км. Автомобиль может передвигаться как исключительно на электрической тяге, так и в комбинированном режиме с задействованием ДВС.

Внешне от других вариантов кроссовера гибридный Geely KX11 отличается радиаторной решеткой со светодиодными элементами и подверчиваемой эмблемой, а также бамперами измененной аэродинамической формы.

Как сообщалось ранее, в России продажи флагманского кроссовера Geely KX11 начнутся во второй половине 2022 года. В основе автомобиля длиной 4770 мм лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместными усилиями специалистов Geely и дочерней компании Volvo. Внешний вид Geely KX11 отличает фирменная решетка в стиле Expanding Cosmos, чьи вертикальные изогнутые линии олицетворяют собой движение космических энергетических волн. За освещение дороги отвечают трехсегментные матричные фары, каждая из которых состоит из 126 индивидуально управляемых светодиодов, позволяющих настраивать яркость и световые конфигурации. Задняя оптика представлена в виде точечных матричных фонарей с 176 светодиодами, соединенных между собой светящейся полосой.

Ключевая особенность салона – это экран информационно-развлекательной системы длиной в метр, который объединяет пространство водителя и переднего пассажира. Последнее поколение мультимедийной системы обеспечивает беспроводное соединение, сверхвысокую скорость передачи данных и разрешение экрана высокой четкости 1920×720. Geely KX11 обладает двухцветным интерьером, в котором сочетаются полированные черные элементы в стиле киберпанк с классическими вставками цвета бронзово-зеленой патины. Оригинальная замша присутствует во всем интерьере, текстура обивки сидений включает китайские элементы, такие как классические узлы, добавляя изысканности в детали и напоминая о происхождении бренда. Кроме того, кроссовер получил мощную аудиосистему Bose с 10 динамиками, которая в сочетании с технологией подавления шума двигателя и двухслойной звукоизоляцией создает особую внутреннюю атмосферу. Освещение салона также вышло на новый уровень благодаря 72-цветной атмосферной подсветке, которая может меняться в зависимости от режима вождения.

Фото: Geely