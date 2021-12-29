УАЗ в ноябре 2021 года снизил продажи в России на 25%

Ульяновский автозавод в ноябре реализовал 3070 автомобилей, что на 25% ниже показателя годичной давности. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в нашей стране было продано 28945 ульяновских внедорожников (-2%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,0% против 2,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в ноябре остановили свой выбор 1509 покупателей (-15%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 969 реализованных машин (-35%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 293 экземпляра, что на 3% хуже результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Также новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено. Кроме того, в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

Наличие всех новых автомобилей УАЗ у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: УАЗ