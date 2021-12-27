Toyota Camry вернула себе звание самого продаваемого автомобиля сегмента D

Любопытная ситуация сложилась в сегменте D российского авторынка. Как выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», лидировавшая в течение 2021 года по объему продаж модель Kia K5 за месяц до его окончания уступила пальму первенства бизнес-седану Toyota Camry. Таким образом, «японец» имеет все шансы в очередной раз стать бестселлером сегмента D.

Напомним, что по итогам 10 месяцев Kia K5 был самым продаваемым автомобилем этого сегмента в России, но ноябрьские продажи поменяли расклад в рейтинге. Так, в последний месяц осени этот «кореец» разошелся тиражом в 1789 новых машин (по данным АЕБ). А вот Toyota Camry была продана в количестве 2630 экземпляров, что позволило ей стать лидером за 11 месяцев: 28617 реализованных автомобилей против 28209 штук у Kia K5.

Как известно, что Toyota Camry долгое время была бестселлером в сегменте D российского рынка, но с появлением Kia K5 ее позиции пошатнулись. В некоторые месяцы «кореец» по продажам обгонял «японца», например, в январе, марте, июне, июле и августе. Но в феврале, апреле, мае, сентябре, октябре и ноябре лидировала «Камри», которая в итоге смогла вернуть себе первую строчку. Осталось дождаться результатов декабря и тогда будет понятно: сохранит ли в итоге Toyota Camry свой титул или в сегменте D будет новый бестселлер?

Что касается других моделей, то третье место здесь занимает Hyundai Sonata, объем реализации которой в январе – ноябре составил 6465 единиц. На четвертой позиции находится Mazda6 (4082 шт.).

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Фото: Toyota