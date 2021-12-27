GM начал производство электрического пикапа GMC Hummer

Американский автоконцерн General Motors выпустил первую товарную партию электрических пикапов GMC Hummer. Инвестиции в модернизацию предприятия в Детройте под выпуск электромобилей составил 2,2 млрд долларов, сообщает портал Wroom.ru.

Название «Хаммер» вернулось на автомобильный рынок после десятилетнего перерыва, когда GM закрыл одноименную марку. Правда, теперь Hummer – это не отдельный бренд, а название модели марки GMC. Премьера этого электрического пикапа прошла осенью прошлого года, а теперь машина встала на конвейер.

Право купить первый товарный экземпляр компания продала еще весной этого года – на благотворительном аукционе за 2,5 млн долларов. А обычная цена пикапа GMC Hummer сейчас составляет 110300 долларов (8,1 млн рублей по текущему курсу), причем все машины из первых партий уже «расписаны» по предварительным заказам.

Пока завод в Детройте выпускает только пикапы в самом дорогом исполнении: с тремя электромоторами мощностью 1000 л.с. и батареей емкостью 200 кВтч, обеспечивающей запас хода до 530 км. Позже в продаже появятся менее мощные версии по более умеренной цене.

Пикапы GMC Hummer в специальной комплектации Edition 1, посвященной запуску модели, оснащены по-максимуму. Здесь есть пневмоподвеска, «зубастые» внедорожные шины, подруливающие задние колеса (пикап даже может ездить по диагонали), продвинутый круиз-контроль с функциями автопилота.

Прямым конкурентом «Хаммера» можно считать только электропикап Rivian R1T. А вот Tesla Cybertruck электрическая версия Ford F-150 станут серийными только ближе к концу 2022 года.

Ожидаются ли на российском рынке в 2022 году новые модели пикапов – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: General Motors