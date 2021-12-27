УАЗ «Патриот» и «Пикап» появятся в США весной 2022 года

Ульяновский автозавод планирует начать продажи в США моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап» в марте следующего года. Об этом говорится в официальном сообщении компании в соцсетях. Внедорожник «Патриот» будет доступен для покупки в версии Bremach 4x4, которая соответствует двухпедальной модификации «Люкс Премиум» для российского рынка.

Как пишет портал Autonews.ru, этот автомобиль уже показали местной публике на автосалоне в Лос-Анджелесе минувшей осенью. Машину на мотор-шоу продемонстрировала итало-американская фирма Bremach, ставшая официальным дистрибьютором УАЗ в США. Внедорожник оборудован тем же 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ Pro (отечественная версия мотора развивает 150 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide французского производства.

Ожидается, что от российского варианта автомобили будут отличаться особыми настройками некоторых узлов, а также измененными алгоритмами работы бортовой электроники. Цены на автомобиль в США стартуют от 26,4 тыс. долларов. При этом Bremach предоставляет на внедорожник гарантию на 5 лет или 60 тыс. миль пробега (96,5 тыс. км). Причем гарантия действует по схеме «от бампера до бампера», то есть распространяется на весь автомобиль.

Что касается УАЗ «Пикап» для рынка США, то он стоит дороже – от 27882 долларов. В компании заметили, что планируют отдельную премьеру этой модели, которая состоится весной следующего года. Пикап также оборудован 6-ступенчатой автоматической коробкой 6L50 Punch Powerglide. Трансмиссия идет в модификации с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с.

Во сколько обходится содержание автомобиля УАЗ (и не только УАЗ) в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ