Минпромторг оценил рост цен на авторынке

Цены на автомобили российского производства в 2021 году выросли на 5-8%, на импортные – в пределах 20%, сообщил министр промышленности и торгловли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Между тем, глава Минпромторга ожидает, что дефицит автомобилей в России будет сохраняться в первой половине 2022 года из-за проблем с поставками электронных компонентов. По его мнению, эффект от локализации производства электроники в России станет ощутимым через 2-2,5 года. При этом Минпромторг рассчитывает, что производство чипов на предприятиях в Юго-Восточной Азии вырастет в следующем году.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в уходящем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 23%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако с учетом дилерских «накруток» удорожание оказалось еще больше – 35-40%. По оценкам аналитиков, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным – общий объем проданных автомобилей в 2021 году мог превысить 1,8 млн единиц, а реальный рост рынка, без учета дефицита, был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше.

По оценкам директора по маркетингу и цифровым продуктам инвестиционной компании «Икс 2» (владеет Автохолдингом «РРТ») Сергея Новосельского, в 2022 году рост цен на российском авторынке может составить в пределах 8-10%. При этом часть производителей скорректирует цены в январе-феврале, а часть – например, японские бренды – дождутся окончания финансового года (31 марта) и проведут корректировки цен в апреле-мае 2022-го. Если никаких глобальных перемен не произойдет за вторую половину 2022 года, то цены затормозятся на обозначенном уровне – +8-10% к ценам 2021 года.

«Мы видели, что в течение всего 2021 года цены на автомобили постепенно повышались, и по итогам года их рост превысит 20%. Трудно делать прогнозы, на сколько цены вырастут в 2022 году, поскольку на их динамику может влиять целый комплекс факторов. В частности, цены может подталкивать вверх сильная инфляция, рост стоимости сырья и компонентов, а также рост стоимости логистики. Представляется вероятным, что постепенный рост цен, который мы наблюдали в 2021 году, продолжится и в течение всего 2022 года, – комментирует директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников. – В силу дефицита, сохраняющегося на авторынке, мы видим перераспределение продаж в пользу брендов, которые смогли обеспечить лучшую доступность товарных автомобилей. Когда дефицит на рынке пройдет, расклад сил между брендами может вернуться к исходным позициям. Однако сроки окончания дефицита сегодня не может спрогнозировать никто. Также сегодня мы видим перераспределение спроса от новых автомобилей к автомобилям с пробегом».

Подробнее о прогнозах российского авторынка в 2022 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Автохолдинг «РРТ»