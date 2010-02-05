АВТОВАЗ доведет численность персонала до 72 тысяч человек

К концу I квартала 2010 года АВТОВАЗ планирует достичь целевой численности персонала до 72 тысяч человек. В настоящее время численность работников АВТОВАЗа составляет около 77 тысяч человек, а летом 2009 года персонал АВТОВАЗа насчитывал 102 тысячи сотрудников.

В рамках реализации антикризисной программы АВТОВАЗа с целью недопущения массового сокращения персонала и для обеспечения занятости работников, временно невостребованных в производственной программе компании, при поддержке правительства России были созданы два 100-процентных дочерних общества – «АВТОВАЗ-перспектива» и «Реформинг-центр», которые уже начали свою работу. По данным на 1 февраля 2010 года 4991 работник АВТОВАЗа переведен в эти дочерние компании, 4600 человек уже приступили к работе или направлены на переобучение. Планируемое количество персонала «дочек» - около 12,5 тысячи человек. Сотрудники созданных дочерних обществ АВТОВАЗа занимаются реконструкцией и модернизацией производства, они выполняют более 600 видов работ, часть из которых ранее заказывались у сторонних подрядчиков.

По итогам 2009 года на пенсию с выплатой пенсионного пособия ушли около 15 тысяч работников АВТОВАЗа. Уменьшению численности работников АВТОВАЗа способствует также передача социальных объектов с баланса компании – более 5 тысяч человек переоформлены при передаче социальных объектов в муниципальное и федеральное подчинение.