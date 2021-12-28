Автомобили «ГАЗель Next» станут мобильными пунктами оказания юридической помощи населению

Минюст России организует оказание бесплатной юридической помощи в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах с использованием мобильных офисов на базе автомобилей «ГАЗель Next». Кроме того, автомобили могут использоваться во время чрезвычайных ситуаций, когда требуется немедленно выехать на место происшествия и оказать юридическую помощь.

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», 30 таких автомобилей отправились в 30 регионов России, в том числе и в Нижегородскую область. По словам заместителя министра юстиции РФ Максима Бесхмельницына, в следующем году машинами будут обеспечены все субъекты РФ.

Мобильные пункты «ГАЗель Next» представляют собой кабинеты, рассчитанные на автономную работу. Внутри организована рабочая зона для персонала, а также зона для приема граждан. Для комфортной работы в любое время года каждый автомобиль оснащен кондиционером и автономным отопителем. Для облегчения доступа в салон маломобильным гражданам и пожилым людям дополнительно предусмотрена система откидных ступеней. Машины оснащены бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха. В салоне установлена удобная мебель для хранения документов и вещей операторов, предусмотрена возможность для подключения оргтехники.

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Фото: ГАЗ