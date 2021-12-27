Geely в 2022 году привезет в Россию две новинки

Компания Geely в 2022 году представит на российском рынке две новинки в сегменте SUV. Первой станет кроссовер Geely Atlas Pro в новой версии с передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Aisin. Появление этого автомобиля у российских дилеров запланировано на начало 2022 года, сообщает пресс-служба Geely.

Кроме того, во втором полугодии в нашей стране новый флагманский полноприводный кроссовер с рабочим названием KX-11. С этой моделью компания впервые войдет в сегмент среднеразмерных автомобилей класса D-SUV. В основе автомобиля длиной 4770 мм лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместными усилиями специалистов Geely и дочерней компании Volvo.

Внешний вид Geely KX11 отличает фирменная решетка в стиле Expanding Cosmos, чьи вертикальные изогнутые линии олицетворяют собой движение космических энергетических волн. За освещение дороги отвечают трехсегментные матричные фары, каждая из которых состоит из 126 индивидуально управляемых светодиодов, позволяющих настраивать яркость и световые конфигурации. Задняя оптика представлена в виде точечных матричных фонарей с 176 светодиодами, соединенных между собой светящейся полосой.

Ключевая особенность салона – это экран информационно-развлекательной системы длиной в метр, который объединяет пространство водителя и переднего пассажира. Кроме того, кроссовер получил мощную аудиосистему Bose с 10 динамиками.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely на российском рынке включает купе-кроссовер Tugella, кроссоверы Coolray, Atlas и новый Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Кроме того, осенью 2021 года российские дилеры Geely распродали последнюю партию кросс-хэтчбеков Geely GS. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2021 года российские дилеры Geely реализовали 22479 автомобилей, что на 63% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Geely