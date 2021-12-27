АВТОВАЗ может перенести сборку LADA Granta ради новой модели

АВТОВАЗ начал подготовку к переносу сборки семейства LADA Granta на третью линию главного конвейера, на которой в настоящее время выпускаются внедорожники LADA Niva. Как сообщает паблик Avtograd News, на сборочной линии LADA Granta, в свою очередь, будет вестись подготовка к производству новой модели В-класса, которое должно начаться в 2023 году. По неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. При этом не исключено, что выпуск нынешней «Гранты» будет проходить параллельно на третьей линии главного конвейера. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в начале 2021 года Группа Renault представила новый стратегический план под названием «Ренолюция» (Renaulution), который предполагает объединение российской LADA и румынской Dacia в одно бизнес-подразделение. Это призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким уровнем локализации. АВТОВАЗ и Dacia вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя к 2025 году с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18-ти до 11-ти.

Согласно плану, в ближайшие пять лет АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже весной следующего года. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. Хэтчбека и лифтбека у новой «Гранты» не будет, чтобы не возникало конкуренции с Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Обо всех моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ