Nissan в ноябре 2021 года снизил продажи в России на 5%

Российские дилеры Nissan в ноябре реализовали 4677 автомобилей – это на 5% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в России было продано 45735 автомобилей Nissan, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,2% против 3,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в ноябре стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 2% и составили 1885 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1875 реализованных машин, что на 1% ниже показателя годичной давности.

Напомним, с ноября 2021 года петербургский завод Nissan работает в две смены, что позволило увеличить объем производства на 20%. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Nissan, предприятие производит и выполняет план отгрузок автомобилей в соответствии с планом продаж. Между тем, в связи государственными новогодними праздниками производство будет приостановлено с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно, и с 10 января поставки автомобилей в дилерские центры возобновятся в стандартном режиме. При необходимости отгрузки автомобилей будут также осуществляться в период каникул.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, производство которого для российского рынка с ноября ведется на заводе Nissan в США, поступит в продажу в конце зимы. А вот новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, чья премьера состоялась весной нынешнего года, появится на российский рынок не ранее 2023 года.

Проверить наличие всех новых автомобилей Nissan у официальных дилеров марки можно здесь.

Фото: Nissan