Audi рассказала о новинках для России в 2022 году

Компания Audi рассказала о новинках для российского рынка в 2022 году. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе марки с четырьмя кольцами, в первом квартале следующего года в продажу поступит новое поколение спортивного седана RS3 и хэтчбека RS3 Sportback. Затем (конец первого – начало второго квартала) на рынок выйдут RS-модификации кроссовера Q3 и купе-кроссовера Q3 Sportback нового поколения. В третьем квартале 2022-го до России доберется обновленный флагманский седан Audi A8. Во втором полугодии у российских дилеров появятся суперкар R8 нового поколения, который будет доступен в версиях Coupe и Spyder, а также электрический суперседан e-tron GT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Audi начали прием заказов на новый спортивный купе-кроссовер Audi SQ5 Sportback. Стоимость новинки составляет от 6 млн 578 тыс. 500 рублей.

По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры Audi реализовали 15595 автомобилей, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Обо всех моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Audi