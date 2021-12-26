8% транспортных средств в России было произведено еще при СССР

30 лет назад, 26 декабря 1991 года, прекратил свое существование Союз Советских Социалистических Республик (СССР). По случаю этой даты эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили привести некоторые факты, которые наглядно характеризуют парк советского периода. По данным агентства, в России насчитывается 4,68 млн транспортных средств, произведенных еще при СССР. То есть, это техника, выпущенная до 1992 года, и в странах, входивших в состав Советского Союза. Сегодня ей принадлежит 8% от всех транспортных средств, зарегистрированных в РФ на середину 2021 года.

90% советской техники было произведено в РСФСР, что составляет 4,21 млн единиц. Еще 4,9% сошло с конвейеров предприятий Белорусской ССР (230 тыс. шт.), а 4,8% – Украинской СССР (225 тыс. шт.). В советских Грузии и Латвии было собрано соответственно 8 тыс. и 5 тыс. транспортных средств, которые еще стоят на учете в нашей стране. Оставшиеся примерно 2 тыс. экземпляров были выпущены в других советских республиках.

Наибольшая доля техники, произведенной в СССР, отмечена в сегменте мотоциклов – 60%. В количественном выражении это равно 1,36 млн единиц. Среди грузовиков данные показатели составляют примерно 32%, или 1,19 млн машин. Иными словами, это каждый третий грузовой автомобиль в стране.

В сегменте прицепов/полуприцепов советской техники насчитывается 405 тыс. штук – около 12% от общего количества. У автобусов таковых – 9% (37 тыс. шт.), у легковых автомобилей – 3,6% (1,63 млн шт.). Наименьшую долю советских машин имеет сегмент LCV – лишь 1,4% (57 тыс. шт.).

Самым распространенным легковым автомобилем, произведенным еще при СССР, является LADA 2106. На середину нынешнего года в России числилось 432 тыс. советских «шестерок». Среди легкой коммерческой техники в этом плане первенствует УАЗ-3303 (19 тыс. шт.), а у грузовиков – ГАЗ-53 (170 тыс. шт.).