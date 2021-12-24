Из-за каких штрафов ГИБДД начнет массово останавливать водителей в 2022 году?

Накануне Нового года, когда хочется думать только о подарках и каникулах, автомобильные СМИ не дремлют и опускают оптимистов на землю своим очередным ужастиком - напоминанием, что в 2022 году (возможно, даже в самом начале года) в силу наконец-то вступит новый административный Кодекс, в котором многие привычные нам дорожные штрафы сразу планируется увеличить в разы, а кроме того - ожидается введение новых правил и наказаний за те ошибки, которые раньше инспектора ГИБДД не принимали во внимание.

Например, за нечитаемые и грязные номерные знаки автомобиля размер штрафа может увеличиться аж в 10 раз. В 2021 году он пока еще не превышает 500 рублей, но в рамках ужесточенных Правил 2022 года (которые, напомним, пока не приняты), если не выполнишь указание инспектора и попадешься повторно - можно будет пострадать на целых 5 тысяч рублей. Об этом напоминает Autonews, а также о том, что в проекте ужесточенных наказаний отдельный блок посвящен проблемам с фарами и фонарями. Тут журналисты издания сумели выяснить даже сроки: ужесточение «световых» наказаний, по их информации, ожидается весной 2022 года.

Из нового - пострадать можно будет за слишком ярко горящие фары (вероятно, инспекторов будут вооружать специальными приборами). Или даже за один перегоревший не вовремя фонарь. И профилактика тут не поможет, даже если будешь возить с собой комплект лампочек - на всякий случай. Ты же не всегда видишь, горит ли на заднем ходу у твоей машины лампочка. Не исправна, и это заметили - значит, плати! Также, как за неработающий омыватель или автокорректор уровня фар. Заметим, кстати, что автокорректоры фар сегодня есть даже не в каждом автомобиле, но если он есть в конструкции - то просто обязан работать.

Про готовящееся ужесточение «шинных» наказаний, т.е. за шины, не соответствующие сезону, мы уже писали раньше. И к этому морально готовы уже целый год. Потому что еще в сентябре 2020 года МВД размещало на портале правовых актов свой проект перечня неисправностей и условий, при которых водителю запрещалось эксплуатировать автомобиль. Так вот там говорилось, что запрещается зимой передвигаться на летних шинах, а летом - на шипованных, предназначенных для зимы. Сумма штрафа за нарушение данного правила предполагалась 500 рублей. Но тогда речь шла о поправках к Правилам дорожного движения (о которых потом почему-то замолчали), а сейчас - все это снова «всплыло» в новом Кодексе.

Вероятно, ужесточение правил к техническому состоянию автомобилей придет к российским автолюбителям в качестве компенсации за радость по поводу отмены техосмотра, которая уже практически принята депутатами (дело за подписью Президента РФ и публикацией на портале правовой информации). В общем, рано радовались, господа автовладельцы! Все, что есть в автомобиле, должно работать, как часы!

Во сколько обходится содержание автомобиля - можно рассчитать при помощи специального Калькулятора.