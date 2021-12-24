Автомобили с пробегом в декабре подорожали на 5%

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в декабре 2021 года достигла 970 тысяч рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 5%, или 48 тысяч рублей, больше соответствующего показателя ноября.

Цены на автомобили с пробегом в России растут на протяжении всего нынешнего года. И если сравнивать декабрьский результат с тем, что был в январе, то подержанные машины подорожали в среднем уже на 41%, или 282 тысячи рублей.

Помимо инфляционной составляющей, рост цен на вторичном рынке подстегивается за счет нехватки новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников. На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом. Как следствие, растет спрос на них – растут и их цены.

Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, эксперты агентства «АВТОСТАТ» считают, что уже в начале 2022 года средняя цена подержанного легкового автомобиля в нашей стране преодолеет отметку в 1 миллион рублей.

Более подробную информацию о стоимости автомобилей с пробегом, выставленных на продажу, можно найти в ежемесячном обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ