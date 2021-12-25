Эксперты рассказали, что ждет российский авторынок в 2022 году

Уходящий год на авторынке прошел под знаком тотального дефицита и беспрецедентного роста цен. Эксперты рассказали, какие факторы будут определять рыночную динамику в наступающем 2022 году.

Согласно базовому прогнозу аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году рынок новых легковых автомобилей может вырасти на 3%, однако уже в 2022 вероятно его снижение в диапазоне от 5 до 7%.Как поясняет ведущий аналитик агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, этому будут способствовать два основных рыночных тренда – продажи и средневзвешенные цены. Если в 2019 и в 2020 годах продажи росли, несмотря на временный провал в 2020-м из-за пандемии, то во второй половине 2021-го наметился устойчивый тренд на снижение продаж. При этом средневзвешенные цены, которые в предыдущие два года росли сравнительно равномерно и умеренно, в этот период показали просто взрывной рост. Другие рыночные факторы пока также оказывают негативное влияние на рынок. В их числе – проблемы с производством и поставками автомобилей, сохранение экономических санкций от США и ЕС, непонятная ситуация с господдержкой автопрома. Всё это приводит к тому, что в 2022 году в экономике РФ будут преобладать стагнационные процессы, препятствующие восстановлению и росту авторынка.

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в числе факторов, которые будут влиять на динамику продаж новых автомобилей в 2022 году, отмечает сокращение объемов добычи магния, производные которого применяются для изготовления частей кузова машин. Уже сейчас стоимость магния для европейских стран увеличилась на 75% и достигла 9 тыс. долларов за тонну, что, скорее всего, повлияет и на конечную цену автомобилей. С учетом того, что данный металл активно используется в производстве военной техники, авиастроении, при создании алюминиевых и стальных сплавов, вряд ли данного количества хватит и для автомобилестроения. Таким образом, от дефицита магния пострадают абсолютно все производители автомобилей и комплектующих для них – как иностранные, так и отечественные.

«Российский авторынок может вернуться к росту только при наличии поставок, соответствующих спросу. А в массовых брендах для того, чтобы вернуться к прежним показателям, также нужна господдержка на кредит. Новые автомобили в 2022 году, по нашим прогнозам, подорожают примерно на 10% при благоприятном развитии событий (нормализации поставок и др.), если же ситуация на рынке будет усугубляться, мы можем увидеть аналогичную ситуацию как в 2021 году, – полагает директор по развитию ГК «Прагматика», заместитель председателя Международной Ассоциации Дилеров LADA (МАД) Александр Шапринский. – Отложенный спрос есть, но зачастую клиенты к моменту поставки авто приобретают или автомобиль с пробегом или вовсе тратят денежные средства на другие нужды, продолжая эксплуатировать свой автомобиль дальше. Хотя в нормальной жизни, до пандемии, большинство клиентов всегда пересаживались на новые автомобили».

Подробнее о прогнозах российского авторынка в 2022 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ