В Минпромторге вызревает идея на запрет старых автомобилей

В СМИ сегодня активно обсуждают заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что госпрограммы поддержки спроса на новые автомобили нужно увязать с ограничением сроков эксплуатации автотехники. Проще говоря, чиновники хотят запретить выезжать на дороги старым машинам! Об этом пишет «Автовзгляд», ссылаясь на слова министра. В первую очередь, такие ограничения должны коснуться грузового и общественного транспорта.

Напомним, что по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на середину 2021 года в нашей стране числилось почти 60 млн единиц транспорта. А средний возраст парка транспортных средств составляет более 15 лет. Но если смотреть по каждому сегменту в отдельности, то самый старый парк - в сегменте мотоциклов (28,8 года) и грузовиков (21,6 года). В свете обсуждаемой темы наверное логичнее будет говорить только о самой старой технике. По данным агентства, в парке РФ насчитывается 2,7 млн транспортных средств, выпущенных до 1987 года - то есть, те, которым 35 лет и больше. Из них 40% приходится на легковые автомобили, 32% - на мотоциклы, 15% - на грузовики. 13% «старого» парка занимают остальные сегменты (автобусы, LCV, прицепы-полуприцепы).

У данного вопроса наблюдается две кардинально противоположные точки зрения. Первые - поддерживают мнение министра и в качестве аргументов приводят то, что дряхлый автопарк отрицательно сказывается на экологии, может спровоцировать ДТП на дороге, а также вредит имиджу отчественного автопрома.

Однако есть и противники идеи. Они напоминают, что, во-первых, новый автомобиль многим россиянам сегодня не по карману, особенно на фоне выросших за последние годы цен. Во-вторых, любая техника поддается ремонту: достаточно следить за исправностью агрегатов, вовремя проводя капремонты, вплоть до замены двигателя или коробки...

И тут же вспоминают официальный мировой рекорд, установленный жителем Нью-Йорка Ирвом Гордоном и зафиксированный Книгой рекордов Гиннеса в 2014 году. Его автомобиль Volvo P-1800S 1966 года выпуска при хорошем содержании - регулярные техосмотры, своевременная замена масел и фильтров - прослужил верой и правдой своему хозяину 50 с лишним лет и прошел 4 900 000 километров.

Но вернемся к цене вопроса - покупке другого автомобиля взамен старого. Быстро узнать стоимость новой машины можно на сайте «Цена Авто», автомобиля с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ