Водителям разъяснили правила использования транзитных номеров в 2021 году

В декабре 2021 года был расширен перечень автомобилей, которые допущены к участию в дорожном движении без постоянных регистрационных знаков: всем им положены транзитные номера. Получить такие знаки теперь можно, даже не ставя автомобиль на регистрационный учет, пишет портал Auto.ru. Кроме того, на незарегистрированных машинах можно ездить дольше 10 дней, отведенных законом на регистрацию.

Так, например, если автосалон или индивидуальный предприниматель выкупил машину где-нибудь в Москве и везет ее клиенту во Владивосток в течение двух недель, то регистрировать ее до окончания 10-дневного срока не нужно. То же касается перевозки шасси для доукомплектования на другом заводе либо отправки выпущенного в России автомобиля дилеру за границу. При этом срок доставки автомобиля никак не регламентируется.

Легальный статус также получили машины, перегоняемые для вывоза за границу как физическими, так и юридическими лицами, – такие автомобили тоже необязательно ставить на учет в течение 10 дней.

Чтобы перегоняемые машины имели право принимать участие в дорожном движении, им будут выдавать временные регистраци­онные знаки – без постановки на регистраци­онный учет. Речь идёт о хорошо знакомых транзитных номерах, которые раньше полагались только изготовителям и перегонщикам, перевозившим машины или шасси к конечным производителям либо осуществлявшим вывоз транспортного средства за пределы России. Однако теперь «транзиты» могут получить также организации, перегоняющие автомобили к месту продажи, и физлица, убывающие за границу. На регистрационный учет машины в этих случаях тоже не ставятся.

А вот частникам при купле-продаже внутри страны транзитные номера уже давно не выдаются: после того, как регистрировать машины разрешили без привязки к месту жительства, необходимость в них отпала. А те, кто ездит с давно просроченными «транзитами», рискуют нарваться не только на штраф.

Как и прежде, «транзиты» действуют 30 дней, в течение которых автомобиль должен доехать до места. Продлить их невозможно, однако существует процедура обмена, для чего нужно обратиться в подразделение ГИБДД с заявлением на выдачу новых транзитных номеров. И снова оплатить госпошлину за номерные таблички в размере 1600 рублей. Правда, бесконечно заниматься этим нельзя – в ГИБДД откажутся менять знаки без веской причины.

При этом езда с просроченными «транзитами» наказывается штрафом в размере от 500 до 800 рублей (как и управление незареги­стри­рованным автомобилем), а при повторном нарушении возможен как штраф в размере 5000 рублей, так и лишение прав на срок от одного до трех месяцев. При этом номера будут изъяты, что означает полный запрет на эксплуатацию автомобиля.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Auto.ru