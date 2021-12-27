Более 5 тысяч онлайн-подписок Hyundai Mobility оформлено с момента запуска сервиса

Компания «Хендэ Мотор СНГ» в октябре 2019 года запустила сервис подписки на автомобили Hyundai Mobility. С тех пор было оформлено свыше 5 тыс. онлайн-подписок Hyundai Mobility, в сервисе зарегистрировались более 32 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, наибольшей популярностью пользуется тариф подписки Freedom на один год, выступающий достойной альтернативой традиционной покупке личного автомобиля. В сервисе нет ограничений по зоне эксплуатации автомобилей – в общей сложности клиенты успели посетить 11 стран.

Сервисом лизинга автомобилей для юридических лиц Business Mobility, представленным в мае прошлого года, пользуются более 290 компаний. Число автомобилей, задействованных в аренде, превышает 1500 единиц. Услуга оказывается на территории 109 российских городов, суммарно с момента старта проекта клиенты Business Mobility проехали более 6 млн км.

Во сколько обходится содержание автомобиля, если его не брать в аренду, а им владеть – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai