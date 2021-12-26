Mitsubishi в ноябре 2021 года увеличила продажи в России на 3%

Российские дилеры Mitsubishi в ноябре реализовали 3023 автомобиля – на 3% больше, чем год назад. По итогам 11 месяцев 2021 года в России продано 24593 автомобиля Mitsubishi, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 16% и составили 1731 машину. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в октябре российские дилеры Mitsubishi начали продажи ограниченной серии Outlander Black Edition 2021 модельного года на базе версии 2.0 Instyle 4WD. Новинка доступна только в цвете белый перламутр с доплатой 50 тыс. рублей.

Полный список дилеров Mitsubisih (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Mitsubishi