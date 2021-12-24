Hyundai с начала 2021 года реализовала онлайн более 4 тыс. автомобилей

Компания «Хендэ Мотор СНГ» ровно год назад в числе первых автомобильных компаний на российском рынке представила новаторскую платформу онлайн-продаж, которая позволяет полностью в дистанционном режиме приобрести любой автомобиль из текущего модельного ряда Hyundai, включая оплату с помощью банковской карты за собственные средства или в кредит, а также оформление страховых полисов. С января по ноябрь 2021 года таким способом было реализовано 4140 автомобилей Hyundai, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, спрос на услугу среди клиентов марки очень высок – размещенный в онлайн-шоуруме автомобиль находит владельца всего за пару минут, и количество совершенных онлайн-покупок растет с каждым днем.

Кроме того, в апреле этого года компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила новый онлайн-сервис UKA по продаже автомобилей с пробегом. Это онлайн-магазин, в каталоге которого размещены автомобили с пробегом, находящиеся в продаже в дилерских центрах Hyundai, ранее входившие в состав корпоративных парков, использованные дилерами для тест-драйвов или принимавшие участие в программе подписки. Каждый из них прошел предпродажное обслуживание и тщательную диагностику в официальных дилерских центрах, их история и информация о текущем состоянии доступны бесплатно для всех пользователей. Оформление сделки и оплата осуществляются онлайн, без посредников и в соответствии с высокими стандартами безопасности.

С начала работы приложение UKA скачали более 75 тыс. раз, всего в системе зафиксировано свыше 13 тыс. зарегистрированных пользователей. Начиная с апреля 2021 года от клиентов сервиса поступило более 1400 запросов на бронирование и дальнейшую покупку выбранных автомобилей с пробегом, количество проданных автомобилей достигло 190 экземпляров.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Hyundai