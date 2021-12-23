88% премиальных автомобилей продается с полным приводом

Доля полного привода в продажах премиальных автомобилей составляет 88%. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав данные по рынку новых легковых машин в 2021 году.

В премиум-сегменте только у американских марок Cadillac и Jeep все реализуемые автомобили с полным приводом. Совсем чуть-чуть не дотягивает до 100%-ного показателя корейский Genesis (99,9%) – из-за минимальных продаж заднеприводных версий. Немного отстают английские Jaguar и Land Rover (по 99%), японский Infiniti (98%), немецкий Porsche (96%).

Что касается лидеров премиального сегмента, то у BMW на долю полного привода приходится 89% от общего объема реализованных автомобилей. Такой же показатель у Lexus, а у Mercedes-Benz он чуть выше – 91%. В структуре продаж Volvo 87% машин – полноприводные.

У Audi 76% автомобилей было куплено с полным приводом. При этом меньше всего доля реализации полноприводных версий в премиальном сегменте наблюдается у MINI – всего лишь 26%.

Отметим также, что в массовом сегменте доля полного привода составляет 30% от общего объема реализации. При этом в целом по российскому рынку она достигает 37%.

Сколько стоит 1 километр пробега полноприводного (и не только) автомобиля? Это можно узнать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения»!

Фото: АБС-Авто Сочи