Mercedes-Benz представил в России электрический седан EQS

Компания Mercedes-Benz представила в Москве свой первый полностью электрический седан EQS, который ожидается на российском рынке в первом квартале 2022 года. Первой поступит в продажу модель 580 4Matic, которая обладает запасом хода до 770 км (согласно WLTP) и мощностью 385 кВт, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус». Как отмечается, EQS от Mercedes-EQ представляет собой первую модель, построенную на модульной архитектуре для электромобилей класса «люкс» и премиум-класса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2022-го на российский рынок также выйдет новый электрический спортивный седан бизнес-класса EQE, который предлагает все ключевые преимущества автомобиля EQS в немного более компактном варианте. Кроме того, весной будущего года у российских дилеров ожидается родстер Mercedes-AMG SL, оснащенный битурбированным 4,0-литровым двигателем AMG V8.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 33805 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 23% больше, чем годом ранее.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Mercedes-Benz