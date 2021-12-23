Успеет ли Президент России подписать отмену техосмотра до Нового года?

Свершилось! После многомесячных обсуждений и поправок законопроект о техосмотре в России наконец принят депутатами уже в третьем чтении и вчера, 22 декабря, был передан в Совет Федерации.

Напомним, в сентябре нынешнего года проект об отмене техосмотров для автомобилей и мотоциклов частных лиц был внесен на рассмотрение в ГосДуму, потом обсуждался на заседаниях профильных комитетов и среди депутатов, наконец, 9 ноября получил одобрение Правительства РФ - но с одной оговоркой.

В Правительстве подтвердили, что предложение соответствует тому, что записано в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, но при внесении в конструкцию автомобилей каких-то технических изменений производить осмотр машины специалистами все-таки нужно. И напомнили, что в регламенте Таможенного союза содержится требование при таких изменениях предварительно пройти техническую экспертизу на предмет возможности изменений, а после изменений - пройти техосмотр, чтобы специалисты могли оценить безопасность конструкции.

Сейчас законопроект о техосмотрах передан дальше по цепочке. Но, согласно процедуре, до тех пор, пока документ не подписан Президентом России и не опубликован - его нельзя считать вступившим в силу.

Поэтому пока продолжаем на свой страх и риск ездить без диагностических карт (это касается тех автовладельцев, кто по срокам еще с весны 2021 года должен был пройти техосмотр и его «отложил»). Будем надеяться, что до Нового года Президент России вместе со своими помощниками успеют сделать для российских автовладельцев такой подарок и подпишут законопроект прямо в ближайшие дни.

При этом, конечно, надо понимать, что решение огорчит (и это слабо сказано) станции техобслуживания, которые, зная что готовится реформа, вложили в оборудование дополнительные финансовые средства и прошли необходимую аккредитацию.

Подробно всю историю по принятию законопроекта и предварительным обсуждениям вопроса можно посмотреть здесь.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»