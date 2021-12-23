Jeep рассказал о новинках для России в 2022 году

Компания Jeep в 2022 году планирует представить на российском рынке несколько новинок. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Stellantis, в феврале поступит в продажу внедорожник Jeep Wrangler 2022 модельного года. В июне у российских дилеров ожидается обновленный кроссовер Jeep Compass MCA, который получит новые моторы. А в августе-сентябре в нашей стране ожидается новое поколение Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L одновременно в пяти- и семиместных версиях.

Напомним, новый Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года был представлен в сентябре. Внедорожник пятого поколения построен на совершенно новой платформе, получил полностью измененный дизайн кузова, новый интерьер и целый ряд новых технологий, впервые представленных в сегменте полноразмерных SUV. Для новой модели доступны три варианта системы полного привода: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II и Quadra-Drive II. Пневматическая подвеска JeepQuadra-Lift, получившая функцию полуактивного демпфирования с электронным управлением, наделяет автомобиль самым большим в классе дорожным просветом 28,7 см и способностью преодолевать водные препятствия глубиной 61 см. Лучшие в классе тяговые возможности (буксировка прицепа массой до 3265 кг) реализованы благодаря двигателю V8 рабочим объемом 5,7 л.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры Jeep реализовали 1480 автомобилей внедорожников, что соответствует уровню прошлого года. Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Jeep в России состоит из четырех моделей – Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler. Как заявили в пресс-службе Stellantis, в настоящий момент модельная линейка Jeep в России оптимизирована и конкурентоспособна, поэтому планов по ее дальнейшей оптимизации у бренда нет.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Jeep